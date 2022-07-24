الجيش السوري يصادر كمية كبيرة من "الكريستال" المخدر شرقي البلاد

صادر أحد الحواجز العسكرية التابعة للجيش العربي السوري في مدينة دير الزور، شاحنة كبيرة أثناء محاولة سائقها تهريب كمية كبيرة من مادة “الكريستال” المخدرة باهظة الثمن.

وأفاد مراسل “ سبوتنيك ” شرقي سوريا، نقلاً عن مصدر عسكري سوري بدير الزور أن ضباط وجنود حاجز الجيش في منطقة (البانوراما) في مدخل مدينة دير الزور الغربي، القوا بعد ظهر أمس السبت القبض على سائق شاحنة سوري الجنسية كان ينوي تهريب كمية كبيرة من المخدرات ضمن مخبأ سري، قادماً من منطقة البوكمال الحدودية مع العراق أثناء سلكه طريق عام دير (الزور- دمشق).

© Atia Al atia الجيش السوري يصادر كمية كبيرة من “الكريستال” المخدر 1 /4 © Atia Al atia الجيش السوري يصادر كمية كبيرة من “الكريستال” المخدر الجيش السوري يصادر كمية كبيرة من “الكريستال” المخدر 2 /4 الجيش السوري يصادر كمية كبيرة من “الكريستال” المخدر © Atia Al atia الجيش السوري يصادر كمية كبيرة من “الكريستال” المخدر 3 /4 © Atia Al atia الجيش السوري يصادر كمية كبيرة من “الكريستال” المخدر © Photo / Atia Al atia الجيش السوري يصادر كمية كبيرة من “الكريستال” المخدر 4 /4 © Photo / Atia Al atia الجيش السوري يصادر كمية كبيرة من “الكريستال” المخدر 1 /4 © Atia Al atia الجيش السوري يصادر كمية كبيرة من “الكريستال” المخدر 2 /4 الجيش السوري يصادر كمية كبيرة من “الكريستال” المخدر 3 /4 © Atia Al atia الجيش السوري يصادر كمية كبيرة من “الكريستال” المخدر 4 /4 © Photo / Atia Al atia الجيش السوري يصادر كمية كبيرة من “الكريستال” المخدر

وتابع المصدر أن الكمية المصادرة هي عبارة عن 25 كيلو غرام من مادة مخدرة تدعى (الكريستال) معروفة في العراق باسم (شبو)، وهي مادة شبيهة بقطع اللبلور (البلوريات) وهي من المواد المخدرة القليلة وذات سعر مرتفع وتباع بالغرامات.

وأكد المصدر بأنه تمت مصادرة الكمية والشاحنة وسائقه هو قيد التحقيق لدى الجهات السورية المختصة لمعرفة المصدر والجهة التي كان ينوي إيصال المادة المخدرة لها.

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