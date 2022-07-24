اشتباكات بين القوات الإسرائيلية ومقاومين فلسطينيين خلال اقتحام نابلس

اندلعت صباح اليوم الأحد، اشتباكات بين مقاومين فلسطينيين والقوات الإسرائيلية خلال عملية اقتحام البلدة في نابلس.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن قوات الجيش تنفذ حاليًا نشاط عسكري في مدينة نابلس، ووقع اشتباك مسلح بين مسلحين فلسطينيين والجيش.

#عاجل | مكبرات المساجد تنادي لإسناد الشبان في مواجهاتهم مع قوات الاحتلال في البلدة القديمة بـ #نابلس.#فلسطين pic.twitter.com/KtYxRXfUL3 — الساهرة (@alsahera_ar) July 24, 2022

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، صباح اليوم، بأن القوات الإسرائيلية كانت تستهدف منزلا محاصرا في البلدة القديمة في نابلس بعدة قذائف.

وأطلق مقاومون النار صوب عدة حواجز لجيش الاحتلال في الضفة إسنادا لمدينة نابلس، فيما أصيب 8 أشخاص إحداها خطيرة جراء المواجهات الجارية في نابلس، بحسب الهلال الأحمر الفلسطينى.