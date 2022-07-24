بلينكن يدعي أن روسيا وراء الهجوم الصاروخي على أوديسا

قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن الولايات المتحدة تلقي باللوم على روسيا في الهجوم الصاروخي المُبلغ عنه على ميناء أوديسا الأوكراني.

واشنطن – سبوتنيك . وقال بلينكن في بيان يوم السبت دون تقديم أي دليل على أن روسيا كانت وراء الهجوم المزعوم: “تدين الولايات المتحدة بشدة الهجوم الصاروخي الروسي على ميناء أوديسا الأوكراني اليوم”.

الدفاع التركية: روسيا أكدت عدم “مشاركتها” في الهجوم على ميناء أوديسا

واتهم وزير الخارجية الأمريكي روسيا مرة أخرى بتفاقم أزمة الغذاء العالمية.

وقال بلينكن “يواصل الكرملين إظهار تجاهل سلامة وأمن ملايين المدنيين وهو يستمر في هجومه على أوكرانيا”.

وقال وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، في وقت سابق من يوم السبت إن أنقرة ناقشت الهجوم المزعوم على ميناء أوديسا مع موسكو وتلقت تأكيدات روسيا بأن البلاد لم تشارك في الحادث المبلغ عنه.

وفي وقت سابق من اليوم، أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الهجمات، التي نفذت، وفقا لتقارير وسائل الإعلام، ضد ميناء أوديسا بعد وقت قصير من توقيع “صفقة الغذاء” في إسطنبول.