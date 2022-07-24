القدس 24 يوليو 2022 (وال) -اقتحم مستوطنون متطرفون، صباح اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك، من باب المغاربة، بحماية مشددة من قوات الصهيوني. وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى على عدة مجموعات، ونظموا جولات استفزازية في باحته. وأوضحت أن المستوطنين المقتحمين تلقوا شروحات عن “الهيكل” المزعوم، وأدوا طقوسا تلمودية […]

ظهرت المقالة استمرار اقتحام باحات المسجد الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال أولاً على وكالة الانباء الليبية ( وال ) LANA NEWS.

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