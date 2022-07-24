مقتل شخص وانقطاع الكهرباء عن الآلاف بسبب عاصفة قوية في بولندا

لقي شخص واحد مصرعه، فيما تُرِكَ أكثر من 36 ألف شخص بدون كهرباء، اليوم السبت، نتيجة لعاصفة قوية في بولندا.

وارسو – سبوتنيك . وقال المركز الحكومي للأمن في بولندا، يوم السبت إن عاصفة مستعرة في المناطق الوسطى والجنوبية الشرقية من بولندا.

وقال المركز الأمني في بيان: “توفي شخص واحد، وتم إجلاء 409 … وترك أكثر من 39000 بدون كهرباء”.