مقتل فلسطينيين اثنين وإصابة 9 آخرين خلال اقتحام القوات الإسرائيلية مدينة نابلس بالضفة الغربية

قُتل فلسطينيان اثنان وأصيب تسعة آخرون خلال اقتحام قوات إسرائيلية مدينة نابلس بالضفة الغربية.

القاهرة – سبوتنيك . وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” على موقعها الإلكتروني “أعلنت مصادر طبية في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، فجر اليوم الأحد، عن استشهاد مواطنين وإصابة تسعة آخرين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها مدينة نابلس، شمال الضفة الغربية”.

اشتباكات بين القوات الإسرائيلية ومقاومين فلسطينيين خلال اقتحام نابلس

وأضافت الوكالة أن “قوات كبيرة من جيش الاحتلال، اقتحمت حي الياسمينة في البلدة القديمة من مدينة نابلس، وحاصرت عددًا من الشبان في أحد المنازل، وسط إطلاق كثيف للرصاص وقنابل الانيرجا”.

اندلعت صباح اليوم الأحد، اشتباكات بين مقاومين فلسطينيين والقوات الإسرائيلية خلال عملية اقتحام البلدة في نابلس.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن قوات الجيش تنفذ حاليًا نشاط عسكري في مدينة نابلس، ووقع اشتباك مسلح بين مسلحين فلسطينيين والجيش.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، صباح اليوم، بأن القوات الإسرائيلية كانت تستهدف منزلا محاصرا في البلدة القديمة في نابلس بعدة قذائف.