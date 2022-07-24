أوغادين 24 يوليو 2022 (وال) -ذكر مكتب الاتصال في إقليم الصومال الإثيوبي في بيان، مساء أمس السبت، إن مواجهات استمرت لمدة ثلاثة أيام انتهت بمقتل (100) مسلح من “حركة الشباب” المرتبطة بتنظيم “القاعدة” الإرهابي، التي تقاتل في الجارة الصومال منذ عام 2007. وأشار البيان إلى أن وحدات عسكرية تابعة “لحركة الشباب” تمكنت من تجاوز الحدود […]

ظهرت المقالة إثيوبيا .. مقتل 100 مسلح من حركة الشباب الإرهابية أولاً على وكالة الانباء الليبية ( وال ) LANA NEWS.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال