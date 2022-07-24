أوامر إجلاء للآلاف السكان في ولاية كاليفورنيا الأمريكية بسبب حرائق الغابات.

كاليفورنيا 24 يوليو 2022 م ( وال ) – أدى حريق للغابات بالقرب من متنزه “يوسمايت” في كاليفورنيا إلى اصدار أوامر لإخلاء أكثر من 6000 شخص يقطنون في منطقة ريفية ذات كثافة سكانية منخفضة.

كما أسفر الحريق أيضا عن انقطاع الكهرباء عن أكثر من 2000 منزل وشركة، بحسب إدارة الغابات والحماية من الحرائق بكاليفورنيا

وقالت الإدارة، وفقا لوكالة “أسوشيتد برس”، إن نطاق الحريق بدأ بعد الجمعة وتوسع أمس السبت، وأن النيران دمرت 10 مبان سكنية وتجارية وألحقت أضرارا بخمسة أخرى وهددت ألفي مبنى، فضلا عن إغلاق عدد من الطرق.

وأشارت إلى أن أكثر من 400 رجل إطفاء مدعومين بمروحيات وطائرات ومعدات أخرى يكافحون الحريق.

وذكرت أن الطقس الحار وانخفاض الرطوبة وجفاف النباتات نتيجة أسوأ موجة جفاف منذ عقود هو ما أدى إلى تأجيج الحريق.

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