قال فلاديمير روغوف، عضو المجلس الرئيسي للإدارة العسكرية والمدنية بمنطقة زابوروجيه لـ”سبوتنيك” إن النشر الدائم للقوات الروسية في منطقة زابوروجيه سيضمن أمن المنطقة ضد محاولات العدوان الخارجي.

سيمفيروبول – سبوتنيك . وقال روغوف: “نريد أن يكون لمنطقتنا قواعد عسكرية [روسية] على أساس دائم”.

وأخبر روغوف “سبوتنيك” أنه يمكن إجراء مناقشة مفصلة حول هذه القضية بعد إجراء استفتاء حول الانضمام إلى روسيا في زابوروجيه.

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وقال روغوف: “إن الانتشار الدائم للقوات المسلحة لروسيا الاتحادية في منطقة زابوروجيه سيضمن أمن المنطقة من محاولات العدوان الخارجي والإرهاب من قبل القوميين الأوكرانيين”.

في وقت سابق من هذا الشهر، أخبر روغوف “سبوتنيك” أن القوات الأوكرانية قامت بمحاولة فاشلة لتنفيذ هجوم في منطقة زابوروجيه، لكنها واجهت رفضا شديدا، واضطرت إلى الفرار.

ويسيطر الجيش الروسي الآن على منطقة خيرسون ومعظم منطقة زابوروجيه في أوكرانيا نتيجة للعملية الخاصة التي بدأت في 24 فبراير، بعد أن طلبت جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين المساعدة من روسيا وسط هجمات مكثفة من قبل القوات الأوكرانية.