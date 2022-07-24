ليبيا نيوز

مراسل (وال): وصول شحنة من الوقود لمدينة سرت قادمة من المنطقة الشرقية.

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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

سرت 24 يوليو 2022 م (وال) – أفاد مراسل وكالة الأنباء الليبية بسرت بوصول قافلة تضم سبع شاحنات محملة بالوقود قادمة من المنطقة الشرقية، وذلك بتنسيق وجهود من رئيس لجنة متابعة الأجهزة الرقابية بمجلس النواب ” زايد هدية “

وأوضح مراسل (وال) نقلا عن رئيس اللجنة النائب عن دائرة سرت ” زايد هدية ” أن قافلة ثانية محملة بشاحنات الوقود ستصل في وقت لاحق اليوم الأحد لمحطات الوقود بسرت وضواحيها لحلحلة أزمة شح الوقود التي كانت تشهدها سرت مند أسبوع بسبب اقفال الطريق الساحلي بين مدينتي مصراتة وسرت

كما ستصل – حسب نفس المصدر – للمدينة قافلة أخرى مخصصة لأسطوانات غاز الطهي .

(وال)

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وكالة الأنباء الليبية

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