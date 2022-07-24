كوريا الشمالية تتهم أمريكا بتصنيع أسلحة بيولوجية في أوكرانيا

وجهت كوريا الشمالية، اليوم الأحد، اتهامات للولايات المتحدة بتصنيع أسلحة بيولوجية في أوكرانيا.

ذكرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية أن الولايات المتحدة أنشأت مختبرات بيولوجية في عشرات الدول والمناطق بما في ذلك أوكرانيا في تحد للمعاهدات الدولية.

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ووصفت بيونغ يانغ، واشنطن بأنها “الراعي الشرير للإرهاب البيولوجي الذي يلقي البشرية في الدمار”، بحسب وكالة “فرانس برس”.

كما اتهمت واشنطن بشن “حرب بكتيرية” خلال الحرب الكورية في خمسينيات القرن الماضي.

وكانت الصين وكوريا الشمالية وروسيا ذكرت اتهامات مشابهة في الماضي، لكن الولايات المتحدة نفت ذلك.

وفي آذار/ مارس، اتهمت موسكو واشنطن بتمويل أبحاث بهدف تطوير أسلحة بيولوجية في أوكرانيا.