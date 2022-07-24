“المنقوش” تؤكد على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية مع اليابان خاصة في مجالي الاقتصاد والتعليم

طرابلس 24 يوليو 2022 (وال)- استقبلت وزير الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش، القائم بأعمال سفارة اليابان لدى ليبيا ماساكي أماديرا بحضور القائم بأعمال بالوكالة لدى اليابان أحمد النعاس.

وذكرت مصادر بالوزارة أن القائم بالأعمال الياباني؛ ثمّن خلال لقائه مع الوزيرة في طرابلس، جهود حكومة الوحدة الوطنية لاحتوائها الدائم للمشاكل السياسية والأمنية، بهدف تعزيز الاستقرار وفرض الأمن في ليبيا.

وأضافت أن القائم بالأعمال؛ بارك زيادة إنتاج النفط وضخ الغاز اللذان توقفا المدة الماضية، واختيار أحمد النعاس قائمًا بالأعمال بالوكالة لدى اليابان، لإستكمال مسيرة العلاقات بين البلدين في كافة المجالات، معربًا في ذات السياق عن سعادته لقرب الانتهاء من الترتيبات اللوجستية اللازمة لاستئناف عمله من طرابلس خلال الفترة القادمة القريبة.

ودعا ماساكي أماديرا إلى تعزيز التعاون والشراكة الاستراتيجية بين البلدين، خاصة في المجال التكنولوجي والاقتصادي مع ليبيا، حيث وجه دعوته للوزيرة للمشاركة في مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في دورته الـ 8 والذي سينعقد نهاية شهر أغسطس المقبل، مؤكدًا على أهمية مشاركة ليبيا في هذا المؤتمر، في ظل تعزيز الشراكة الأفريقية – اليابانية، لتحقيق تطلعات الشعوب الأفريقية في الاستقرار والرخاء.

من جانبها؛ أكدت المنقوش على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية خاصة في مجال الاقتصاد والتعليم بين البلدين الصديقين، لما لدى دولة اليابان من خبرة رائدة في هذا المجال.

وقدمت الوزيرة تعازي حكومة الوحدة الوطنية لدولة اليابان الصديقة حكومة وشعبًا، في حادثة اغتيال رئيس الوزراء شينزو آبي المؤسفة؛ مرحبة بوجود القائم بالأعمال ماساكي أماديرا في طرابلس. (وال)

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