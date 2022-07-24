أبو الغيط : تجدد اللجوء للسلاح في ليبيا أمر مقلق

القاهرة 24 يوليو 2022 (وال)- أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، عن قلقه حيال الاشتباكات التي شاهدتها مدينتي طرابلس ومصراتة خلال اليومين الماضيين، مما أسفر عن سقوط ضحايا من المدنيين.

وقال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة جمال رشدي اليوم الأحد – في بيان صحفي – إن أبو الغيط يعتبر تجدد اللجوء إلى السلاح والاشتباكات المسلحة، بغض النظر عن أطرافها أمرًا مقلقًا، وحث السلطات الليبية المختصة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لإستعادة الأمن.

ودعا المتحدث جميع الفاعلين السياسيين الليبيين إلى أن يضطلعوا بمسؤولياتهم نحو توحيد مؤسسات الدولة، في مقدمتها المؤسسات العسكرية والأمنية، كجزء هام من استعادة الاستقرار في ليبيا. (وال)

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