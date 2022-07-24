انطلاق لقاء وزير الخارجية الروسي مع نظيره المصري في القاهرة… فيديو

انطلق منذ قليل لقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره المصري سامح شكر في العاصمة المصرية القاهرة.
ومن المقرر أن يبحث وزير الخارجية الروسي مع المسؤولين المصريين، تعزيز التعاون بين روسيا ومصر، التي تعد الشريك التجاري الأول لموسكو في أفريقيا.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد التقى، في وقت سابق صباح اليوم الأحد، مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في قصر الاتحادية بالقاهرة.
ومصر هي المحطة الأولى لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مستهل جولته إلى قارة أفريقيا تشمل كل من مصر وإثيوبيا وأوغندا والكونغو.
وتأتي زيارة وزير الخارجية الروسي إلى القاهرة، في خضم أزمة الغذاء التي يعيشها عدد من الدول الأفريقية، بسبب نقص واردات الغذاء من روسيا وأوكرانيا، على خلفية التوتر في البحر الأسود، والعقوبات الغربية المفروضة على موسكو.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي
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