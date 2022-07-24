انطلاق لقاء وزير الخارجية الروسي مع نظيره المصري في القاهرة… فيديو

انطلق منذ قليل لقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره المصري سامح شكر في العاصمة المصرية القاهرة.

ومن المقرر أن يبحث وزير الخارجية الروسي مع المسؤولين المصريين، تعزيز التعاون بين روسيا ومصر، التي تعد الشريك التجاري الأول لموسكو في أفريقيا.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد التقى، في وقت سابق صباح اليوم الأحد، مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في قصر الاتحادية بالقاهرة.

ومصر هي المحطة الأولى لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مستهل جولته إلى قارة أفريقيا تشمل كل من مصر وإثيوبيا وأوغندا والكونغو.