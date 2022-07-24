البعثة الأممية تعبر عن قلقها جرّاء الاعتداءات التي طالت عدد من المحامين وتُطالب بإجراء تحقيق مستقل ومحاسبة مرتكبيها

طرابلس 24 يوليو 2022 (وال)- عبرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عن قلقها إزاء المضايقات والقيود وأعمال العنف المتواصلة بحق المحامين، موضحة أن 6 محامين تعرضوا خلال الأشهر الستة الماضية للاعتداء والاعتقال والاحتجاز التعسفي، بالإضافة إلى تعرض المحامي عبدالله علي فرحات للضرب في 18 يوليو في محكمة طرابلس.

وقالت البعثة – في سلسلة تغريدات نشرتها على موقعها بتوتر – إن هؤلاء المحامين يضطلعون بدور أساسي في السعي لتحقيق العدالة، مشددة على أنه بموجب القانون الليبي ينبغي حمايتهم من التعرض للاعتقال والاحتجاز، وغير ذلك من الإجراءات القانونية أثناء تأديتهم لواجبهم الرسمي.

وطالبت البعثة الأممية بإجراء تحقيق كامل ومستقل في هذه الاعتداءات التي طالت العاملين في مهنة المحاماة، ومحاسبة مرتكبيها. (وال)

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