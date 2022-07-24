ليبيا نيوز

إطلاق نار على تجمع في واشنطن يسفر عن مقتل وإصابة 5 أشخاص

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

واشنطن 24 يوليو 2022 (ولل) -أفادت شبكة (ABCNEWS) الأمريكية، بمقتل شخص وإصابة (5) آخرين على الأقل، في إطلاق نار على حشد في إحدى ضواحي سياتل بولاية واشنطن . وقالت الشرطة إن الحادث وقع حوالي الساعة الواحدة صباحا في منطقة رينتون في ستايل بواشنطن، وأشارت إلى أن المصابين تم معالجتهم في مكان الحادث، فيما أكدت وفاة […]

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وكالة الانباء الليبية وال

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