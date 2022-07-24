الأرصاد الجوية يحذر الصيادين من رياح نشطة على ساحل الخليج وغدا على الساحل الممتد من شحات الى درنة .

طرابلس 24 يوليو 2022 ( وال ) – نشرة الصيد البحري المتوقعة على ساحل البلاد لهذا اليوم الاحد وفقا للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية

التحذير: ريح شرش نشط مساء اليوم على ساحل الخليج وغدا صباحا على الساحل الممتد من شحات الى درنة تصل سرعته إلى (25) عقدة.

* الساحل من رأس أجدير إلى سرت:

السماء صافية. والريح شرش الى بحري بوجه عام ويكون متغير الاتجاه صباح الغد على الساحل الممتد من زوارة الى الخمس سرعته تتراوح ما بين (05-15) عقدة. وارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25– 1.25) متر. والبحر هادئ إلى خفيف الموج. ودرجة حرارة سطح البحر (26 – 28) مْ. والرؤيـة جيدة.

• الساحل من الخليج إلى طبرق:

السماء صافية الى ظهور بعض السحب العابرة. والريح شرش إلى بحري بوجه عام يتحول يوم الغد الى باش علي ساحل شحات سرعته تتراوح ما بين (05-20) عقدة تصل إلى (25) عقدة اليوم علي ساحل الخليج وغدا علي ساحل شحات ودرنة. وارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.75– 1.75) متر.

والبحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب. ودرجة حرارة سطح البحر (25 – 28) درجة مئوية والرؤيـة جيدة.

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