مقتل شخصين وإصابة 12 آخرين إثر استهداف صاروخ احتفالا دينيا في سوريا… صور وفيديو

أعلنت سوريا، اليوم الأحد، أن صاروخا استهدف تجمعا دينيا حاشدا في مدينة السقيلبية في ريف حماة وسط سوريا، وأدى إلى سقوط قتلى وجرحى.

وأفادت وكالة الأنباء السورية بأن “صاروخا مصدره التنظيمات الإرهابية سقط على تجمع حاشد في مدينة السقيلبية بريف حماة”. وأضافت الوكالة أن الهجوم استهدف “احتفالا دينيا بمناسبة افتتاح كنيسة آية صوفيا في المدينة”. وأوضحت أن الحادث أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 12 آخرين. وتشييد كنيسة “آية صوفيا” السورية جاء ردا من مسيحيي سوريا على قرار الرئيس التركي تحويل كنيسة آيا صوفيا الموجودة في تركيا إلى مسجد في 2020. مراسل #سانا: شهيدان و12 جريحاً جراء الاعتداء الإرها*بي أثناء احتفال ديني في مدينة #السقيلبية بريف #حماة. pic.twitter.com/qoSQ9pK2SH — الوكالة العربية السورية للأنباء – سانا (@SanaAjel) July 24, 2022 ففي تموز/يوليو 2020، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن آيا صوفيا ستحول إلى دار عبادة، مما أثار الغضب في أوساط المسيحيين في تركيا واليونان المجاورة. وجاء قرار أردوغان آنذاك بعد سحب محكمة تركية عليا صفة المتحف عن البناية التي تعود إلى القرن السادس الميلادي. وقد أثار قرار أردوغان حفيظة مجلس الكنائس العالمي الذي يمثل أكثر من نصف مليار مسيحي.

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