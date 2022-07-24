رئيس البرلمان المالطي: نسعى لتعاون أوسع مع مجلس النواب الليبي لحل الأزمة السياسية

طرابلس 23 يوليو 2022 (وال)- بحث رئيسة اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة بمجلس النواب ربيعة بوراس مع رئيس البرلمان المالطي أنجلو فاورجيا، عددًا من الملفات ذات الاهتمام المُشترك بين البلدين.

وناقش اللقاء الذي عقد بمقر البرلمان المالطي تنسيق العمل المشترك بين الجانبين لمواجهة التحديات في منطقة البحر المتوسط لصالح شعوب المنطقة وفقا لما نشره المكتب الإعلامي للمجلس.

كما تركز اللقاء على أهمية دور مجلس النواب في تعزيز الديمقراطية والانتقال السلمي للسلطة، من خلال دوره في دعم الانتخابات الرئاسية والتشريعية وفق عملية شفافة ونزيهة.

من جانبه، أكد رئيس البرلمان المالطي خلال اللقاء دعمه ورغبته في التعاون مع مجلس النواب الليبي للمساعدة في حل الأزمة السياسية التي تمر بها ليبيا.

في ختام اللقاء، أكد الجانبان على استمرار التعاون وتعزيز دور البرلمانات في مساعدة بلدانهم نحو الاستقرار والتنمية والسلام.

يُشار إلى أن اللقاء يأتي في إطار تفعيل الدبلوماسية البرلمانية، وتعزيز التعاون المشترك مع برلمانات الدول الصديقة، والعمل على القضايا المشتركة بما يخدم مصالح البلدين. (وال)

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