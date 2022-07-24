الحكومة المصرية تعلن موعد إجازة رأس السنة الهجرية

جاء ذلك في بيان مجلس الوزراء المصري على صفحته الرسمية بفيسبوك (أنشطة شركة “ميتا”، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي “فيسبوك” و”إنستغرام”، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة).

ووفقا للبيان، أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بأن يكون يوم السبت، الموافق 30 من شهر يوليو 2022، إجازة رسمية بمناسبة رأس السنة الهجرية.