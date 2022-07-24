ليبيا نيوز

الاعلام الأمني العراقي: الإطاحة بإرهابيين اثنين حاولا دخول محافظة نينوى

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

نينوى 24 يوليو 2022 (وال) -أكدت خلية الإعلام الأمني العراقي، إطاحة الاستخبارات العسكرية بإرهابيين اثنين حاولا دخول محافظة نينوى من محافظة أخرى. وذكرت الخلية في بيان: أنه “تأكيداً ليقظتها ومتابعتها المستمرة لتحركات العناصر الإرهابية وتقاطع المعلومات بشأنهم مع الأجهزة الأمنية الأخرى”. وأضافت، أنه “استنادا الى معلومات دقيقة لشعبة استخبارات (الفرقة 16)، والتي أكدت وجود محاولة […]

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وكالة الانباء الليبية وال

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