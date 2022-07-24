رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي يستنكر اشتباكات طرابلس .

طرابلس 24 يوليو 2022م ( وال ) – استنكر رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي ” موسى فكي ” سقوط ضحايا مدنيين إثر الاشتباكات التي شهدتها العاصمة طرابلس ، مؤكدا أن أمن المدنيين هو التزام بموجب القانون الإنساني الدولي.

وحث ” فكي ” في بيان له الأحد جميع الأطراف السياسية الفاعلة على مضاعفة جهودهم من أجل تحقيق السلام والأمن المستدامين ، مشددا على ضرورة الوصول لحلول ودية للأزمة الحالية ووضع مصلحة ليبيا والليبيين فوق أي اعتبارات، بحسب نص البيان.

وجدد رئيس المفوضية على التزام الاتحاد الإفريقي المستمر بدعم عملية السلام في ليبيا من خلال خارطة الطريق الخاصة به للمصالحة، والتي تقودها اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الإفريقي المخصصة بليبيا، برئاسة رئيس الكونغو، ساسو نغيسو.

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