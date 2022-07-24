إيران: اتفقنا مع روسيا على إنشاء منطقة اقتصادية حرة

أعلن أمين المجلس الأعلى للمناطق الاقتصادية الحرة في إيران سعيد محمد، اليوم الأحد، عن توصل بلاده وروسيا إلى اتفاق لإنشاء منطقة اقتصادية حرة مستقبلا.

وقال محمد إن إيران ترغب في تأسيس مناطق حرة مشتركة مع دول الجوار، ولذلك فقد أجرت محادثات خلال الفترة الأخيرة مع الجانب الروسي في هذا الخصوص، حسبما نقلت وكالة “إيرنا” الإيرانية.

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واستطرد: “خلال المفاوضات التي أجريناها مؤخرا مع ممثل الرئيس الروسي الخاص، أكد الجانبان على ضرورة تشغيل ممر الشمال – جنوب؛ مبينا أن “كلا البلدين لديهما تعهدات بضرورة التسريع في وتيرة إنجاز هذا المشروع”.

وأشار المسؤول الإيراني، إلى وجود “ثغرات في البنى التحتية اللازمة” ينبغي معالجتها من أجل تشغيل الممر؛ محذرا من أن الدول الأخرى لن تنتظر إلى الأبد في حال عدم إنجاز المشروع، وأن هناك ممرات بديلة في المنطقة ستلجأ إليها.