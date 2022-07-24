لافروف أمام مجلس الجامعة العربية: الموقف العربي بشأن أزمة أوكرانيا مُتّزن

القاهرة 24 يوليو 2022 (وال)- أشاد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بموقف الدول العربية “المعتدل” تجاه مجريات الأزمة الأوكرانية، مؤكدًا أن روسيا منفتحة على الحوار مع العالم العربي ومع جميع دول العالم.

وقال لافروف – خلال كلمة له في مقر جامعة الدول العربية اليوم الأحد – إن العلاقات الروسية العربية قائمة على الصداقة والود، لافتًا إلى أنه اتفق مع أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط على تحديد خطط إضافية، لتعزيز العلاقات بين الجانبين في مختلف المجالات.

وذكر وزير الخارجية الروسي أنه يتم التخطيط لعقد منتدى التعاون العربي – الروسي في دورته السادسة قريبًا.

وأوضح لافروف الأسباب التي دفعت موسكو لبدء العملية العسكرية في أوكرانيا، مضيفًا: “كانت لدينا مخاوف مشروعة حول أمننا، وتم تجاهل مخاوفنا بشأن توسع الناتو، وحصول أوكرانيا على الكثير من الأسلحة الغربية”.

وتابع: “تم خرق اتفاق مينسك، وقصفت كييف المناطق الرافضة لها بالمدفعية، فيما فشل الاتحاد الأوروبي بشكل كامل في الوفاء بتعهداته”.

وأشار لافروف إلى أن الأوروبيين اعتبروا أن من حق الناتو الهيمنة وفعل ما يحلو له ، مؤكدًا أن موسكو ترفض هذه السياسة، مشددًا في الوقت ذاته على أنه لا يمكن لدول الحلف أن تحافظ على أمنها بتهديد أمن دولة أخرى. (وال)

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