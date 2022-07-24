الكويت 24 يوليو 2022 (وال) -أصدر أمير الكويت يصدر أمرا بتعيين الفريق أول أحمد نواف الأحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء في الكويت. وحسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، “أصدر أمير البلاد أمرا بتعيين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد النواف رئيسا للوزراء وتكليفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة”.(وال الكويت) س خ.

ظهرت المقالة أمر أميري بتعيين الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء الكويتي أولاً على وكالة الانباء الليبية ( وال ) LANA NEWS.

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