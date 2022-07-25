وزارة التربية والتعليم تعلن انطلاق امتحانات الدور الاول لشهادة اتمام مرحلة التعليم الاساسي " الشهادة الاعدادية للعام الدراسي 2021 -2022 الاثنين 25 يوليو .

طرابلس 24 يوليو 2022 (وال)- اعلنت وزارة التربية والتعليم عن انطلاق امتحانات الدور الاول لشهادة اتمام مرحلة التعليم الاساسي ” الشهادة الاعدادية للعام الدراسي 2021 -2022 الاثنين 25 يوليو وفق الجدول المرفق .
25 يوليو 2022 – الكتابة والتعبير والاملاء والخط .
26 يوليو 2022 – الحاسوب .
31 يوليو 2022 – التربية الاسلامية .
1 اغسطس 2022 – العلوم .
2 اغسطس 2022 – التاريخ .
3 اغسطس 2022 – النحو والصرف .
7 اغسطس 2022 الرياضيات .
8 اغسطس – القراءة والنصوص .
9 اغسطس 2022 – اللغة الانجليزية .
10 اغسطس 2022 – الجغرافيا .
وال..
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