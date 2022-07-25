ليبيا نيوز

وزارة التربية والتعليم تعلن انطلاق امتحانات الدور الاول لشهادة اتمام مرحلة التعليم الاساسي " الشهادة الاعدادية للعام الدراسي 2021 -2022 الاثنين 25 يوليو .

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

طرابلس 24 يوليو 2022 (وال)- اعلنت وزارة التربية والتعليم  عن انطلاق امتحانات الدور الاول  لشهادة اتمام مرحلة التعليم الاساسي ” الشهادة الاعدادية  للعام الدراسي 2021 -2022 الاثنين 25 يوليو  وفق الجدول المرفق .

 25 يوليو 2022 – الكتابة  والتعبير والاملاء والخط .

26 يوليو 2022 – الحاسوب .

31 يوليو 2022 –  التربية الاسلامية .

1 اغسطس 2022 – العلوم .

2 اغسطس 2022  – التاريخ .

3 اغسطس 2022 – النحو والصرف .

7 اغسطس 2022 الرياضيات .

8 اغسطس  – القراءة والنصوص .

9 اغسطس 2022 – اللغة الانجليزية .

10 اغسطس 2022 – الجغرافيا .

وال..

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وكالة الأنباء الليبية

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