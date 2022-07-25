لافروف من الجامعة العربية: لا يمكن السماح لحلف "الناتو" بالهيمنة وتنفيذ ما يريده كيفما شاء… فيديو

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إنه لا يمكن السماح لحلف “الناتو” بالهيمنة وتنفيذ ما يريده كيفما شاء، لافتا إلى أنه لا يمكن لدول الحلف أن تحافظ على أمنها بتهديد أمن دولة أخرى.

وأضاف لافروف خلال كلمة له في مقر جامعة الدول العربية، اليوم الأحد، أن العلاقات الروسية العربية قائمة على الصداقة والود.

وتابع: “شرحنا الأسباب التي جعلتنا نبدأ العملية العسكرية في أوكرانيا”.

لافروف: تم خرق اتفاق مينسك وأوكرانيا قصفت المناطق الرافضة لها بالمدفعية#eXtranews pic.twitter.com/4a3KmTm1IF — eXtra news (@Extranewstv) July 24, 2022

وأردف: “كانت لدينا مخاوف مشروعة حول أمننا، وتم تجاهل مخاوفنا بشأن توسع الناتو وحصول أوكرانيا على الكثير من الأسلحة الغربية”.

وواصل: “تم خرق اتفاق مينسك وكييف قصفت المناطق الرافضة لها بالمدفعية، والاتحاد الأوروبي فشل بشكل كامل في الوفاء بتعهداته”.

وأفاد بأن “النظام في كييف تعمد منع اللغة الروسية في شرق أوكرانيا ونشر العنصرية ومعاداة روسيا ودعم النازية”.

لافروف: لقد تم اختيار أوكرانيا لتكون ضد روسيا وتم ملأها بالأسلحة#eXtranews pic.twitter.com/XrFOHXaSCz — eXtra news (@Extranewstv) July 24, 2022

وأشار لافروف إلى أن الغرب عرقل عملية التفاوض، لافتا إلى أن روسيا لا تغلق باب المفاوضات مع أوكرانيا.

وعن أزمة نقل الحبوب، قال لافروف، إن القوات الروسية أمنت ممرات عبر البحر الأسود لمرور سفن الحبوب إلا أن أوكرانيا فشلت في ذلك بسبب انتشار الألغام.

وأكد وزير الخارجية الروسي أنه اتفق مع أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط على تحديد خطط إضافية لتعزيز العلاقات بين الجانبين في مختلف المجالات.

وأوضح أنه يتم التخطيط لعقد منتدى التعاون العربي الروسي في دورته السادسة قريبا.