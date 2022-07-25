(المنقوش ) تؤكد على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية مع اليابان خاصة في مجال الاقتصاد والتعليم .

طرابلس 24 يوليو 2022م ( وال )-استقبلت وزير الخارجية والتعاون الدولي ” نجلاء المنقوش ” القائم بأعمال سفارة اليابان لدى ليبيا ” ماساكي أماديرا ” بحضور القائم بأعمال بالوكالة لدى اليابان ” أحمد النعاس ” .

وذكرت مصادر الوزارة أن القائم بالأعمال الياباني ثمن خلال لقائه مع الوزيرة في طرابلس جهود حكومة الوحدة الوطنية ؛ لاحتوائها الدائم للمشاكل السياسية والأمنية ، بهدف تعزيز الاستقرار وفرض الأمن في ليبيا .

وأضافت أن القائم بالأعمال بارك زيادة انتاج النفط وضخ الغاز اللذان توقفا المدة الماضية ، واختيار ” أحمد النعاس ” قائماً بالأعمال بالوكالة لدى اليابان ، لاستكمال مسيرة العلاقات بين البلدين في كافة المجالات ، معرباً في ذات السياق عن سعادته لقرب الانتهاء من الترتيبات اللوجستية اللازمة لاستئناف عمله من طرابلس خلال الفترة القادمة القريبة .

ودعا ” ماساكي أماديرا ” إلى تعزيز التعاون والشراكة الاستراتيجية بين البلدين ، خاصة في المجال التكنولوجي والاقتصادي مع ليبيا، حيث وجه دعوته للوزيرة للمشاركة في مؤتمر “طوكيو” الدولي للتنمية في دورته الـ 8 والذي سينعقد نهاية شهر أغسطس المقبل ، مؤكداً على أهمية مشاركة ليبيا في هذا المؤتمر ، في ظل تعزيز الشراكة الأفريقية –اليابانية ، لتحقيق تطلعات الشعوب الأفريقية في الاستقرار والرخاء .

ومن جانبها أكدت ” المنقوش ” على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية خاصة في مجال الاقتصاد والتعليم بين البلدين الصديقين ، لما لدى دولة اليابان من خبرة رائدة في هذا المجال .

وقدمت الوزيرة تعازي حكومة الوحدة الوطنية لدولة اليابان الصديقة حكومة وشعباً في حادثة اغتيال رئيس الوزراء “شينزو آبي” المؤسفة ؛ مرحبة بوجود القائم بالأعمال السيد “ماساكي أماديرا” في طرابلس.

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