تقرير: تركيا توجد في 55 مقرا و9 قواعد عسكرية داخل أراضي إقليم كردستان

كشف تقرير لفريق كردستان العراق التابع لمنظمة “CPT” الأمريكية، عن وجود 55 مقرا و9 قواعد عسكرية تركية على أراضي إقليم كردستان.

ولفت الفريق إلى أن هذه المقار والقواعد العسكرية توجد بأعماق مختلفة في محافظتي أربيل ودهوك، مشيرا إلى أن غالبيتها توجد في محافظة دهوك، بحسب ما نقل موقع “رووداو ديجيتال”، الكردستاني.

ونقل الموقع عن أعضاء الفريق أن نحو “138 مدنيا لقوا حتفهم، حتى الآن، جراء المواجهات بين الجيش التركي ومقاتلي حزب العمال الكردستاني (ب ك ك)، 78 شخصا منهم في محافظة دهوك”.

مصدر عراقي: تركيا طلبت من رئيس حكومة إقليم كردستان العراق تخفيف حدة موقف بغداد من قصف دهوك

ولفت إلى أن من بين ضحايا هذه العمليات إصابة نحو 204 أشخاص منهم 102 في محافظة دهوك.

ونقل الموقع عن عضو فريق كردستان العراق التابع للمنظمة الأمريكية، كامران عثمان، قوله إن “تركيا نفذت منذ ثمانينيات القرن الماضي حتى اليوم 18 عملية عسكرية في أعماق اقليم كردستان”.