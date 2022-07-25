الملك سلمان وولي عهده يوجهان رسالة تهنئة إلى الرئيس التونسي

وجّه العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، اليوم الأحد، تهنئة إلى الرئيس التونسي، قيس سعيد، بمناسبة ذكرى إعلان الجمهورية لبلاده.

وأعرب الملك سلمان، في رسالته، عن “أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب الجمهورية التونسية الشقيق أطراد التقدم والازدهار”، حسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

من جانبه، عبر الأمير محمد بن سلمان، في برقية التهنئة إلى الرئيس التونسي، عن “أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب الجمهورية التونسية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار”.

وتحتفل تونس في 25 يوليو/ تموز، من كل عام بعيد الجمهورية التونسية، “وقد تم أول إعلان للجمهورية التونسية في 25 يوليو 1957 وذلك بمنادات الزعيم الحبيب بورقيبة رئيسا لأول جمهورية بتونس”.