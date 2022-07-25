لعمامرة يصل دمشق ، والجزائرستطرح مجدداً مشاركة سوريا في القمة العربية .

دمشق 24 يوليو 2022 م (وال) ـــــ وصل الى العاصمة السورية اليوم الأحد ، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج “رمطان لعمامرة”، حاملا رسالة للرئيس الأسد من نظيره، عبد المجيد تبون ، في زيارة عمل تدوم يومين, وذلك لاجراء محادثات مع السلطات العليا السورية ، ومع نظيره “فيصل المقداد”.حسب ما افاد به بيان لوزارة خارجية الجزائر ، وكان في استقباله بمطار دمشق الدولي نظيره المقداد .

و جاء في البيان : (ويأتي تنقل السيد لعمامرة إلى دمشق في أعقاب الزيارة التي قام بها وزير الخارجية السوري إلى الجزائر مؤخرا للمشاركة في الاحتفالات المخلدة للذكرى الستين لاسترجاع السيادة الوطنية, والتي حظي خلالها باستقبال من قبل الرئيس تبون, فضلا عن جلسة العمل التي جمعته مع رمطان لعمامرة, حسب نفس المصدر.

وفي الجزائر نقلت وسائل اعلامية عن المدير العام للاتصال والإعلام بوزارة الخارجية الجزائرية “عبد الحميد عبداوي” اعلانه، اليوم الأحد، أنّ الجزائر ستطرح مجدداً دعوة سوريا إلى المشاركة في القمة العربية المقبلة، في اجتماع وزراء الخارجية العرب المقرر عقده بالقاهرة، في شهر سبتمبر المقبل .

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