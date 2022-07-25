رئيس جيبوتي يجري تعديلا متوازنا على سفرائه لدى عدد من الدول .

باريس 24 يوليو 2022 م (وال) ـــ ذكرت منصة “افريكا انتليجنس” القريبة من المخابرات الخارجية الفرنسية ان رئيس جيبوتي “اسماعيل عمر غوليه” قد أجرى تعديلا دبلوماسيا على ثلث سفرائه لدى الدول ذات العلاقات الدبلوماسية بجيبوتي ذات الموقع الاستراتيجي بالقرن الأفريقي .

وأوضحت المنصة ان الرئيس “غوليه” الذي أعيد انتخابه في ابريل من العام 2022 الجاري لولاية خامسة، مدتها 5 سنوات، كان حريصا في التعديلات التي اجراها على سفرائه ،على عدم الإخلال بالتوازنات الدقيقة التي راعاها، للتأكد من أن بلاده الصغيرة تتفوق على وزنها .

…(وال)…