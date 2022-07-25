طرابلس 25 يوليو 2022 م ( وال ) – نشرة الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة بداية من اليوم الإثنين 25–07–2022

ملخص عام: أجواء صيفية معتدلة نسيبا خاصة فيما يتعلق بدرجات الحرارة.

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المنطقة من رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة :-

السماء صافية والرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (32-36)مْ، وتسجل ارتفاع طفيف خاصة على مناطق الدواخل خلال اليومين القادمين.

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الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد–مراده:-

– السماء صافية إلى ظهور بعض السحب والرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط في المساء على بعض المناطق.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (30-33)مْ و وتسجل مابين (38-40) مْ على الدواخل.

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الجفرة–سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

السماء صافية والرياح: شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (37-39)مْ.

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الواحات-السرير-تازربو-الكفرة:-

السماء صافية.

الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(38-40)مْ.

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غروب الشمس هذا اليوم على مدينة طرابلس سيكون على الساعة(20:10)

– شروق الشمس ليوم الغد على مدينة طرابلس على الساعة (06:16)