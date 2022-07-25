"سيمنز" ترسل الوثائق اللازمة حول مضخات "نورد ستريم" إلى غازبروم

ذكرت صحيفة “كوميرسانت” الروسية أن شركة “سيمنز” للطاقة أرسلت إلى شركة الطاقة الروسية العملاقة “غازبروم” رخصة تصدير صادرة عن كندا لإصلاح وصيانة ونقل مضخات “نورد ستريم-1”.
موسكو – سبوتنيك. ووفقا لكوميرسانت، إذا تم الانتهاء من تبادل الأوراق في الوقت المناسب، فسيتم نقل المضخات في الأيام المقبلة.
وحددت الصحيفة أنه بسبب مشكلات التوثيق، فقد فات المضخات بالفعل عبَّارة غادرت ألمانيا إلى هلسنكي يوم السبت.
وقالت غازبروم يوم الأربعاء إنها لم تتلق بعد الوثائق الرسمية اللازمة لإعادة المضخات وطلبت ذلك مرة أخرى، مضيفة أن ضمان العودة يؤثر بشكل مباشر على عمل خط أنابيب نورد ستريم.
في وقت سابق من هذا الشهر، شحنت كندا مضخات “نورد ستريم-1 ” التي تم إصلاحها، والتي ظلت عالقة في مونتريال بسبب العقوبات المتعلقة بروسيا، إلى ألمانيا. وكان من المتوقع في البداية أن تصل المضخات إلى روسيا في حوالي 24 يوليو.
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