قال كيريل ستريموسوف، نائب رئيس الإدارة العسكرية والمدنية الإقليمية، إن القوات الأوكرانية قامت بمحاولة فاشلة أخرى لاختراق خط الدفاع في منطقة خيرسون.

سيمفيروبول – سبوتنيك . وقال ستريموسوف لـ”سبوتنيك”: “… قام النازيون الأوكرانيون بمحاولة فاشلة أخرى لمهاجمة منطقة خيرسون”.

وأضاف: “إن محاولتهم الهجوم فشلت”، مضيفا أن مثل هذه “المحاولات لا تؤدي إلا إلى خسائر فادحة في صفوف الجيش الأوكراني”.

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ووفقا لستريموسوف، تقوم كييف عمدا بتصعيد الوضع حول خيرسون من أجل مطالبة الغرب بمزيد من عمليات تسليم الأسلحة.

وقال ستريموسوف: “لم يكن هناك اختراق ناجح واحد أو هجوم مضاد من قبل القوات الأوكرانية منذ بداية العملية الخاصة”.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أخبر ستريموسوف “ سبوتنيك ” أن منطقة خيرسون تعزز نظام الدفاع الجوي وسط تكثيف الهجمات الصاروخية من الجيش الأوكراني.

وأصبح قصف المناطق السكنية في خيرسون من قبل القوات الأوكرانية أكثر تواترا في الأسابيع الأخيرة.

وفي وقت سابق من يوليو، استهدفت القوات الأوكرانية مدينة نوفا كاخوفكا باستخدام قاذفة الصواريخ المتعددة هيمارس التي قدمتها الولايات المتحدة لها. ونتيجة لذلك، تضرر مستشفى ومباني سكنية وأبلغ عن عدة وفيات.

ويسيطر الجيش الروسي الآن على منطقة خيرسون ومعظم منطقة زابوريجيه في أوكرانيا نتيجة للعملية الخاصة التي بدأت في 24 فبراير، بعد أن طلبت جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبية المساعدة من روسيا وسط هجمات مكثفة من قبل القوات الأوكرانية.