إصابة 7 أشخاص على الأقل إثر إطلاق نار في لوس أنجلوس الأمريكية

قالت السلطات الأمريكية، إن 7 أشخاص على الأقل أصيبوا إثر إطلاق نار خلال استعراض بالسيارات في حديقة بضاحية سان بيدرو في لوس أنجلوس.
واشنطن – سبوتنيك. وأوضحت سلطات الإطفاء بالمدينة في بيان، أن 7 أشخاص على الأقل (4 ذكور و3 إناث)، وبأعمار مختلفة، نقلوا إلى المستشفيات بعد إطلاق النار.
وبحسب البيان، فإن 3 جرحى على الأقل تلقوا طلقات نارية، وبينهم اثنين في حالة حرجة.
وبدأت السلطات في إجراء تحقيق بشكل فوري، ولكن لا توجد أي معلومات حتى الآن حول دوافع تنفيذ الهجوم.
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