إصابة 7 أشخاص على الأقل إثر إطلاق نار في لوس أنجلوس الأمريكية

قالت السلطات الأمريكية، إن 7 أشخاص على الأقل أصيبوا إثر إطلاق نار خلال استعراض بالسيارات في حديقة بضاحية سان بيدرو في لوس أنجلوس.

واشنطن – سبوتنيك . وأوضحت سلطات الإطفاء بالمدينة في بيان، أن 7 أشخاص على الأقل (4 ذكور و3 إناث)، وبأعمار مختلفة، نقلوا إلى المستشفيات بعد إطلاق النار.

وبحسب البيان، فإن 3 جرحى على الأقل تلقوا طلقات نارية، وبينهم اثنين في حالة حرجة.