انفجارات تهز مدينة كبيرة تسيطر عليها القوات الأوكرانية

أعلن عضو في مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيه وقوع انفجارات في إحدى ضواحي مدينة زابوروجيه الخاضعة لسيطرة قوات النظام الأوكراني.

قال فلاديمير روغوف، العضو في مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيه، بتغريدة على حسابه في “تلغرام” إن خمسة انفجارات هزت “مواقع قوات نظام زيلينسكي” في إحدى أقرب ضواحي مدينة زابوروجيه التي تعد مركزا لمقاطعة زابوروجيه، وسببت حريقا فيها.

وألمح إلى احتمال وقوف محرري المقاطعة من المجموعات المسلحة التابعة لنظام الحكم في كييف وراء الانفجارات، حيث قال إن هذا من الأعمال الهادفة إلى إخلاء المنطقة من المسلحين.