وزير دفاع كوريا الجنوبية يلتقي نظيره الأمريكي في واشنطن

ومن المتوقع أن يقيم الوزيران الوضع الأمني في شبه الجزيرة الكورية، ويبحثان تعزيز الردع الموسع، لمتابعة الاتفاق الذي تم التوصل إليه في مباحثات القمة الكورية – الأمريكية في شهر مايو/ أيار الماضي، بحسب وكالة “يونهاب”.