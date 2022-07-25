3.34 % ارتفاع معدل التضخم في الأردن خلال النصف الأول من 2022

ارتفع معدل التضخم في الأردن خلال النصف الأول من العام الجاري 2022، بنسبة 3.34 بالمئة، ليبلغ 105.41 مقابل 102.00 في نفس الفترة من العام الماضي.

جاء ذلك في التقرير الشهري الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة اليوم الاثنين، بحسب وكالة الأنباء الأردنية الرسمية.

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وذكر التقرير أن من أبرز المجموعات السلعية التي أسهمت في هذا الارتفاع، هي مجموعة النقل بمقدار 0.89 نقطة مئوية، والوقود والإنارة بمقدار 0.73 نقطة مئوية.

كما ساهمت الخضروات والبقول الجافة والمعلبة بمقدار 0.36 نقطة مئوية، اللحوم والدواجن بمقدار 0.22 نقطة مئوية، والثقافة والترفيه بمقدار 0.16 نقطة مئوية.

وأشارت الدائرة، إلى ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر يونيو/ حزيران من هذا العام بنسبة 5.17 بالمئة، ليصل إلى 107.58 مقابل 102.29 لنفس الشهر من العام الماضي.