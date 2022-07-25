إيران ترد على طلب ولي العهد السعودي إجراء حوار سياسي علني

أبدت إيران ترحيبها برغبة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، عقد جولة جديدة من المفاوضات بصورة رسمية وسياسية وعلنية مع طهران.

وفي مؤتمره الصحفي الأسبوعي، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني: “خلال الاتصال الهاتفي الأخير بين وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، ونظيره العراقي، فؤاد حسين، أكد الأخير أن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، طالب بالحوار السياسي والعلني بين طهران والرياض”.

وأضاف كنعاني: “نحن نرحب أيضا، والأرضية متوفرة لعقد الجولة القادمة من المفاوضات بصورة رسمية وسياسية وعلنية، ونشكر الجهود والدور الإيجابي لبغداد بهذا الصدد، ونتمنى أن نتمكن من القيام بخطوات إيجابية في الجولة القادمة”.

العراق: ابن سلمان طلب منا استضافة لقاء بين وزيري الخارجية السعودي والإيراني

كان وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين قال إن “ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان طلب استضافة لقاء بين وزير الخارجية السعودي ونظيره الإيراني في بغداد”.

وأشار حسين، في مقابلة مع شبكة “روداو” العراقية إلى أن “خمسة اجتماعات سرية عقدت بين السعودية وإيران على المستوى الأمني حتى الآن”.