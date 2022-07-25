أمريكا تدين إعدام 4 نشطاء في ميانمار

أدانت الولايات المتحدة، اليوم الاثنين، المجلس العسكري الحاكم في بورما لتنفيذه أحكام الإعدام بحق 4 نشطاء من المطالبين بالديمقراطية.

جاء هذا في بيان نشرته السفارة الأمريكية في يانغون على حسابها الرسمي بموقع “تويتر”.

وجاء في البيان: “ندين إعدام النظام العسكري لقياديين مؤيدين للديمقراطية، ومسؤولين منتخبين بسبب ممارسة حرياتهم الأساسية”.

We condemn the military regime’s execution of pro-democracy leaders and elected officials for exercising their fundamental freedoms. We join the people of Myanmar in mourning the loss of Ko Jimmy, Phyo Zeya Thaw, Hla Myo Aung, and Aung Thura Zaw. pic.twitter.com/UqvOazmzIF — U.S. Embassy Burma (@USEmbassyBurma) July 25, 2022

وأضاف البيان: ” ننضم إلى شعب ميانمار في الحداد على فقدان كو جيمي، وفيو زيا ثو، وهلا ميو أونج ، وأونج ثورا زاو”.

وأعلن المجلس العسكري الحاكم في ميانمار اليوم الاثنين، إعدام النشطاء الأربعة بعد اتهامهم بالمساعدة في تنفيذ “أعمال إرهابية”.