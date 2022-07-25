معرض “على مسافة قريبة” لتخليد ذكرى الصحفية شيرين أبو عاقلة

المعرض الذي افتتحه مركز السلام في بيت لحم، عرض العديد من اللوحات التي تجسد ذكرى أبو عاقلة وعطائها المهني في خدمة القضية الفلسطينية، إضافة إلى العديد من اللوحات حول القدس ومكانتها، ومقدساتها المسيحية والإسلامية، يقول الفنان عصام صباح لوكالة “سبوتنيك”:

إنَّ الفنان صاحب رسالة وطنية وله دور في سرد الحكاية التي تساهم في الصمود والعطاء والبقاء، يأتي هذا المعرض كلمسة وفاء لتكريم الصحفية أبو عاقلة التي قضت عمرها في إيصال رسالة الفلسطينيين، وخاصة مدينة القدس، ومعظم اللوحات هي من إنتاج طالبات المعهد، ويضم المعرض 11 لوحة لأبو عاقلة.

المعرض الذي سمي “على مسافة قريبة” يجسد بلوحاته حالات مختلفة للصحفية الفلسطينية شرين أبو عاقلة، وبصبغة فلسطينية باستخدام رموز كالكوفية والزيتون، وبعض اللوحات تجسد عين الحقيقة التي ما زالت تبحث عن عقاب مرتكبي جريمة قتل أبو عاقلة، وتقول بيان صباح، الطالبة في المعهد العالي للإبداع لـ “سبوتنيك”: “لقد عبرت من خلال لوحتي التي شاركت بها، عن الابتسامة التي كانت مصاحبة للصحفية أبو عاقلة، لكي نذكرها دوماً مبتسمة بالكوفية الفلسطينية رغم تعب السنوات، ورغم مقتلها أمام أعين الكاميرات، فيما تقول الطالبة مجدولين النتشة: “لقد عبرت بلوحتي عن عين الحقيقة التي كانت ترسمها شرين في الميدان، مرتدية ساعة مضبوطة بتوقيت وفاتها لتبقى في ذاكرة الفلسطينيين”.