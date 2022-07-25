اليونان تطالب باستبعادها من خطة المفوضية الأوروبية لخفض استهلاك الغاز

“ستسعى اليونان إلى تغيير هذا الاقتراح غدًا، وستسعى إلى استبعاد بلدنا من هذا التخفيض، ما سنناقشه هو قاعدة المقارنة للعام الماضي، وليس متوسط ​​15 عامًا، نحن ندرس اقتراح المفوضية الأوروبية في شكلها الحالي غير مقبولة لبلدنا، وستسعى اليونان للحصول على استثناء منها، وإذا تقرر أي تخفيض، فسيتم بناء على بيانات العام السابق”.