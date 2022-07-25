اليونان تطالب باستبعادها من خطة المفوضية الأوروبية لخفض استهلاك الغاز

قال المتحدث باسم الحكومة اليونانية يانيس إيكونومو في إفادة صحفية، يوم الاثنين، إن اليونان ستطالب في اجتماع استثنائي لوزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء باستبعادها من خطة المفوضية الأوروبية لخفض استهلاك الغاز الطبيعي بنسبة 15%.
وردا على سؤال حول ما ستسعى إليه اليونان في اجتماع وزراء الطاقة وما هو موقف أثينا من خفض استهلاك الغاز، أجاب إيكونومو بأن “الاجتماع يعتبر مهمًا للغاية نظرًا لقلق جميع دول الاتحاد الأوروبي بشأن الطاقة”.
وأضاف إيكونومو: “يجب أن أقول إن اقتراح المفوضية الأوروبية هذا لخفض استهلاك الغاز بنسبة 15%، كما نشرته المفوضية الأوروبية، ومع مراعاة متوسط الاستهلاك على مدار الخمسة عشر عامًا الماضية، لا يمكن قبوله من قبل حكومتنا، وذلك نظرًا لأنه بالنسبة لليونان، فهذا يعني خفضًا بأكثر من 15%، فهذا يعني انخفاضًا بنسبة 24%”.
“ستسعى اليونان إلى تغيير هذا الاقتراح غدًا، وستسعى إلى استبعاد بلدنا من هذا التخفيض، ما سنناقشه هو قاعدة المقارنة للعام الماضي، وليس متوسط 15 عامًا، نحن ندرس اقتراح المفوضية الأوروبية في شكلها الحالي غير مقبولة لبلدنا، وستسعى اليونان للحصول على استثناء منها، وإذا تقرر أي تخفيض، فسيتم بناء على بيانات العام السابق”.
روسيا تستمر في تقييد نقل الغاز إلى أوروبا
08:19 GMT
واقترح الاتحاد الأوروبي، في 20 تموز/يوليو تخفيض كتلة استهلاك الغاز الطبيعي في أوروبا بنسبة 15% خلال الأشهر الثمانية المقبلة، في خطة من شأنها أن تؤثر على جميع الأسر ومنتجي الطاقة والصناعة على مساحة القارة العجوز.
وأشارت المصادر إلى أن هذا الهدف تم تضمينه في اللوائح المرفقة بإرشادات خفض طلب الحكومات على مصادر الطاقة “وسط مخاوف متزايدة من أن روسيا ستقطع صادرات الغاز إلى المنطقة بعد تعرضها لعقوبات” على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
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