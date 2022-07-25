وزارة الشؤون الاجتماعية تباشر حصر الأضرار الناتجة عن اشتباكات طرابلس.

طرابلس 25 يوليو 2022 م ( وال ) – باشر فريق من وزارة الشؤون الاجتماعية في حصر الأضرار والوقوف على الاحتياجات العاجلة لأهالي المناطق التي شهدت اشتباكات خلال اليومين الماضين شرق العاصمة طرابلس.

وقالت وزارة الشؤون الاجتماعية إن الحصر يأتي بالتنسيق مع فرع الشؤون الاجتماعية عين زارة وعميد بلدية عين زارة كفريق مشترك، .

كما شكلت الوزارة فريق الدعم النفسي الاجتماعي لزيارة العائلات وتقديم الدعم النفسي لها خاصة الأطفال وكبار السن في تلك المناطق.

وكانت منطقة عين زارة والسبعة وعدد من الاحياء السكنية 19 هانيبال وطريق المشتل قد شهدت اشتباكات مسلحة يومي الخميس و الجمعة، خلفت أضرارا في الأرواح وفي ممتلكات المواطنين قبل أن تتوقف .