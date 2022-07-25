أعلن مصدر حكومي تسجيل أول إصابة مؤكدة بجدري القردة في اليابان، وفقا لوكالة “كيودو” للأنباء.

طوكيو- سبوتنيك. ووفقا للوكالة، فإن المريض هو رجل في الثلاثين من عمره يقيم في طوكيو.

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وفي وقت سابق اليوم، وافقت المفوضية الأوروبية على توسيع استخدام لقاح مجموعة الأدوية الدنماركية بافاريان نورديك لمكافحة جدري القردة، حسبما أعلنت الشركة، الاثنين.

وقالت بافاريان نورديك في بيان: “المفوضية الأوروبية مددت التفويض التسويقي للقاح الجدري الذي تنتجه الشركة (إمفانيكس)، ليشمل الحماية من جدري القردة”، تماشيا مع توصية من هيئة مراقبة الأدوية التابعة للاتحاد الأوروبي.

يوم السبت، أعلنت منظمة الصحة العالمية جدري القردة حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا بعد اكتشاف حالات في أكثر من 75 دولة ومنطقة.