البابا يعتزم تقديم اعتذار تاريخي عن الجرائم بحق السكان الأصليين في كندا

اجتمع الآلاف من السكان الأصليين، اليوم الاثنين، في مجتمع ماسكواسيس الصغير في ألبرتا براري، كندا، للاستماع إلى اعتذار طال انتظاره من البابا فرنسيس لأجيال من الإساءة والقمع الثقافي في المدارس الداخلية الكاثوليكية في جميع أنحاء البلاد.

كان من المقرر أن يصل فرنسيس في الصباح إلى موقع مدرسة سابقة، والتي دمرت الآن إلى حد كبير. لقد خطط للتوقف في موقع المدرسة والمقبرة القريبة قبل التحدث في منطقة مفتوحة كبيرة للناجين من المدرسة وأقاربهم وأنصارهم الآخرين.

وصل فرنسيس، يوم الأحد، إلى إدمونتون، حيث استقبله ممثلو المجموعات الأصلية الثلاث الرئيسية في كندا – الأمم الأولى وميتيس وإنويت – جنبا إلى جنب مع الشخصيات السياسية والكنسية، بحسب “أسوشيتيد برس”.

في حفل الترحيب، قبّل فرنسيس يد أحد الناجين من المدرسة السكنية، إلدر ألما ديجارلاي، في لفتة متعارف عليها من التواضع والاحترام استخدمت في الماضي عند لقاء الناجين من الهولوكوست.

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اعترفت الحكومة الكندية بأن الاعتداء الجسدي والجنسي كان متفشيا في المدارس المسيحية التي تمولها الحكومة والتي كانت تعمل من القرن التاسع عشر إلى السبعينيات.

أُخذ نحو 150 ألف طفل من السكان الأصليين من عائلاتهم وأجبروا على الحضور في محاولة لعزلهم عن تأثير منازلهم ولغاتهم وثقافاتهم الأصلية ودمجهم في المجتمع المسيحي الكندي.

مات الآلاف من الأطفال من الأمراض والحرائق وغيرها من الأسباب. جذبت اكتشافات المئات من مواقع الدفن المحتملة في المدارس السابقة في العام الماضي الانتباه الدولي إلى تراث المدارس في كندا ونظيراتها في الولايات المتحدة.