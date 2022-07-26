ملك الأردن يطلع على عدد من الطائرات العسكرية الجديدة… صور

جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، يرافقه سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، يزور قاعدة الملك عبدالله الثاني الجوية، ويطلع خلال جولة في جناح الأمير الحسين بن عبدالله الثاني للاستطلاع الجوي، على عدد من الطائرات التي دخلت منظومة الجناح حديثا pic.twitter.com/XzbFS8384Q

— RHC (@RHCJO) July 25, 2022