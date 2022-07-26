ملك الأردن يطلع على عدد من الطائرات العسكرية الجديدة… صور

اطلع العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، اليوم الاثنين، على عدد من الطائرات التي انضمت حديثا إلى منظومة جناح الأمير الحسين بن عبد الله للاستطلاع الجوي.
جاء ذلك خلال زيارة ملك الأردن لقاعدة الملك عبد الله الثاني الجوية، بمرافقة ولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، والأمير هاشم بن عبد الله الثاني.
وأكد الملك عبد الله الثاني في زيارته للقاعدة الجوية على “ضرورة الاستمرار بمواكبة التكنولوجيا في مجال الطيران العسكري، من خلال تبادل الخبرات العالمية، فيما أبدى اعتزازه بالإنجازات التي تحققها مرتبات سلاح الجو على كافة المستويات”، وفقا لبيان من الديوان الملكي الأردني.
جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، يرافقه سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، يزور قاعدة الملك عبدالله الثاني الجوية، ويطلع خلال جولة في جناح الأمير الحسين بن عبدالله الثاني للاستطلاع الجوي، على عدد من الطائرات التي دخلت منظومة الجناح حديثا pic.twitter.com/XzbFS8384Q
— RHC (@RHCJO) July 25, 2022
كما عبّر ملك الأردن عن “ثقته باحترافية ضباط وضباط صف في سلاح الجو الملكي، في أداء الواجبات المنوطة بهم، وجاهزيتهم في الدفاع عن الوطن بكل اقتدار”.
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