منظمة: آبل وغوغل ومايكروسوفت تستخدم الذهب المستخرج بشكل غير قانوني في البرازيل

تستخدم أكبر شركات التكنولوجيا في العالم (آبل ومايكروسوفت وغوغل وأمارون) الذهب، الذي يتم استخراجه بشكل غير قانوني في أراضي السكان الأصليين للبرازيل في أمازون.

وجاء في دراسة نشرتها منظمة “ريبورتر برازيل”، اليوم الاثنين: “قد لا تكون على دراية بهذا، ولكن ربما تستخدم الذهب المستخرج بشكل غير قانوني في الأراضي التي يحتلها السكان الأصليون للبرازيل. والحقيقة هي أن هواتف وأجهزة كمبيوتر آبل ومايكروسوفت، بالإضافة إلى أدوات غوغل وأمازون، تستخدم خيوط الذهب التي تم استخراج بعضه من مناجم غير شرعية في منطقة الأمازون، ثم مرّ عبر وسطاء ومنظمات مختلفة، وأصبح أخيرًا جزءا من الأجهزة التي تنتجها أكبر أربع شركات تكنولوجية”.

⚠️EXCLUSIVO | Investigação da @reporterb revela que celulares e computadores da @Apple e da @Microsoft e servidores do @Google e da @Amazon têm filamentos de ouro em sua composição. O problema? Parte desse metal saiu de garimpos ilegais em terras indígenas https://t.co/5W46eFiSrp — Repórter Brasil (@reporterb) July 25, 2022

وبحسب مؤلفيها، من بين المصانع التي اشترت منها الشركات الأمريكية الذهب، مصنع Chimet الإيطالي والبرازيلي Marsam ويخضع Chimet للتحقيق، وتعتقد الشرطة الفيدرالية أن المصنع يتلقى معادن ثمينة مستخرجة من أراضي شعب Kayapo الهندي. واتهم مكتب المدعي العام الشركة بالتسبب في أضرار بيئية.