تونس… نسبة المشاركة في الاستفتاء على الدستور ترتفع إلى 21.85 % قبل ساعات من غلق مكاتب الاقتراع

أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر خلال مؤتمر صحفي في العاصمة، أن نسبة المشاركة في الاستفتاء على الدستور ارتفعت إلى 21.85 في المئة قبل ساعات قليلة من غلق مكاتب الاقتراع.
واضاف أن عدد الناخبين إلى حد هذه اللحظة بلغ مليون و951 ألفًا و563 ناخبًا، وبيّن أن “نسق المشاركة في ارتفاع”، على حد قوله.
وبدأ التونسيون، اليوم الاثنين، عملية التصويت في استفتاء حول مشروع دستور جديد، يمنح صلاحيات واسعة لرئيس الجمهورية قيس سعيد.
المتحدث باسم هيئة الانتخابات في تونس: عملية الاقتراع تتم في ظروف طيبة ونسبة الإقبال في ارتفاع
15:33 GMT
وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها لاستقبال الناخبين منذ الساعة السادسة صباحا لتتواصل إلى حدود الساعة العاشرة مساءً حيث تغلق مكاتب الاقتراع.
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