بليحق : رئيس مجلس النواب يبحث مع " القطراني" قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2022م.

طرابلس 24 يوليو 2022م ( وال ) – التقى رئيس مجلس النواب ” عقيلة صالح ” نائب رئيس مجلس الوزراء في الحكومة المكلفة من البرلمان “علي القطراني ” لمناقشة قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2022.م الصادر عن المجلس.

واستعرض اللقاء الذي عقد بمكتب رئيس البرلمان في مدينة القبة عدداً من الملفات الخدمية ذات العلاقة بالمواطن وفقا لما صرح به المتحدث الرسمي باسم المجلس ” عبدالله بليحق ” .

وشدد ” صالح ” و ” القطراني ” خلال اللقاء على ضرورة توفير احتياجات المواطن المتمثلة في الغذاء والدواء والكهرباء .

وأكد رئيس مجلس النواب دعمه الكامل للحكومة الليبية برئاسة ” فتحي باشاغا ” وثقته في قدرتها على تحقيق تطلعات الليبيين في إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية نزيهة وشفافة في أقرب الآجال.

بدوره جدد ” القطراني ” حرص الحكومة المكلفة من البرلمان على تنفيذ المهام المؤكلة إليها بما يخدم الشعب الليبي بالإضافة إلى التزامها بتطبيق خططها وبرامجها ومبادراتها الرامية إلى النهوض بالاقتصاد الليبي.

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